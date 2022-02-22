Азербайджан и Россия будут способствовать использованию национальных валют во взаимных расчетах

22 февраля подписана Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, стороны будут способствовать использованию национальных валют во взаимных расчетах, сопряжению платежных систем, включая совместное обслуживание банковских карт, а также развитию прямых корреспондентских отношений между банками двух стран.