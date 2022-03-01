https://news.day.az/economy/1440461.html Увеличивается количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
Увеличивается количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном
Увеличивается количество прямых пассажирских авиарейсов между Азербайджаном и Ираном.
Как передает Day.Az, об этом написал посол Азербайджана в Иране Али Ализаде на своей страничке в Twitter.
Он отметил, что с 4 марта авиарейсы между Азербайджаном и Ираном будут осуществляться два раза в неделю.
В настоящее время в течение недели осуществляется один авиарейс.
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