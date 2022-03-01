Увеличивается количество авиарейсов между Азербайджаном и Ираном

Увеличивается количество прямых пассажирских авиарейсов между Азербайджаном и Ираном.

Как передает Day.Az, об этом написал посол Азербайджана в Иране Али Ализаде на своей страничке в Twitter.

Он отметил, что с 4 марта авиарейсы между Азербайджаном и Ираном будут осуществляться два раза в неделю.

В настоящее время в течение недели осуществляется один авиарейс.