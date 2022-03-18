В торговле России и Азербайджана открывается "Зеленый коридор", сказал в пятницу Trend торговый представитель РФ в Баку Руслан Мирсаяпов, передает Day.Az.

По его словам, накануне состоялась презентация "Зеленого коридора" - пилотного проекта по организации упрощенного таможенного коридора для законопослушных участников внешнеэкономической деятельности.

"Федеральная таможенная служба (ФТС) России и Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана определят перечни участников проекта из числа уполномоченных экономических операторов (в Российской Федерации в настоящее время действуют 164 УЭО) и иных участников внешнеэкономической деятельности, профессионально ориентированных на торговлю товарами, подпадающих под условия проекта и характеризующихся низким уровнем риска", - сказал Мирсаяпов.

Кроме того, он отметил, что при заключении внешнеторговых контрактов между российскими и азербайджанскими участниками "Зеленого коридора" таможенные органы двух государств будут автоматически применять упрощения и облегчения таможенных формальностей в целях беспрепятственного и ускоренного движения товаров в Россию и Азербайджан.

Отметим, что в настоящее время семь российских уполномоченных экономических операторов на постоянной основе работают с примерно 100 азербайджанских компаний. Это означает, что не менее 20 процентов продукции Азербайджана, поставляемой в Россию, может оформляться через создаваемый "Зеленый коридор".

"Скорейший запуск проекта "Зеленый коридор" вместе с одновременным завершением работ по реконструкции и расширению автомобильных пунктов пропуска "Ханоба" (Азербайджан) и "Яраг-Казмаляр" (Россия), увеличением поставок продукции с применением "Агроэкспресса" обеспечит положительную динамику внешнеторгового оборота России и Азербайджана", - добавил Мирсаяпов.