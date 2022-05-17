Банк АВВ запустил серию тренингов в области цифрового бизнеса в регионах (R)

Банк АВВ провел очередной тренинг для членов "Клуба предпринимателей", функционирующих в регионах. Данное мероприятие прошло 13 и 14 мая в городе Шеки при поддержке KOBIA и ABB Tech Academy. Участниками тренингов стали местные предприниматели из Шеки-Загатальского экономического региона. В тренинги вошла информация об электронной коммерции и онлайн-продаже посредством различных каналов, кроме того, участникам были представлены презентации на темы цифрового бизнеса, PR и т.д. Участники получили возможность не только улучшить свои знания и навыки в этих областях, но и создать и укрепить новые партнерские отношения. Проведение подобных мероприятий "Клуба предпринимателей" планируется также и в других экономических зонах.

Управляющий директор АВВ по корпоративному бизнесу Наргизханум Билендерли отметила: "Партнерство с малыми и средними предпринимателями является приоритным направлением для банка АВВ. Наряду с финансированием бизнес-проектов, мы также стараемся поддерживать их и в других сферах. Надеемся, что наши тренинги по реализации цифровых возможностей в бизнесе станут полезными для участников".

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.