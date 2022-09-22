Молдова обращается к Азербайджану как к альтернативному поставщику газа, сказал заместитель премьер-министра и министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну, выступая на Румынской международной газовой конференции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В долгосрочной перспективе мы пытаемся найти альтернативные поставки с нашими партнерами, такими как Азербайджан, Румыния. Однако сначала нам нужно преодолеть эту зиму. Молдова довольно небольшое государство, поэтому и наш спрос меньше. Для нас это больше вопрос доступности, чем безопасности", - сказал он.

По словам заместителя министра, необходимо разработать новые механизмы, чтобы помочь таким странам, как Молдова или Украина преодолеть непосредственный кризис. Финансовые инструменты могли бы быть представлены таким странам.

"Молдова - первая страна, пострадавшая от сокращения поставок "Газпрома". В случае с Молдовой у нас нет никаких ресурсов. И когда мы оказываемся в таких обстоятельствах, это бьет по непосредственным потребителям, таким как домашние хозяйства и промышленные предприятия", - сказал Спыну.

Он отметил, что страна уже сокращает потребление газа, и с начала сентября оно сократилось почти на 20 процентов.