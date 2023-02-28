Джейхун Байрамов о росте грузопотока по коридору Север-Юг

Отдельное внимание было уделено имплементации очень масштабного проекта Север-Юг. В прошлом году уже в рамках данного проекта наблюдался 50-процентный рост в грузопотоке.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал во вторник министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции с находящимся с визитом в Баку главой МИД России Сергеем Лавровым.

По его словам, стороны обсуждают дальнейшие шаги по достижению потенциала, который имеет этот коридор.

"Азербайджан сотрудничает с 80 субъектами РФ и это сотрудничество динамично развивается", - отметил глава МИД.

Байрамов сказал, что идет восстановление объема взаимных визитов граждан двух стран.

"Количество рейсов между Азербайджаном и РФ достигло 135 рейсов в неделю", - сказал он.