АБР финансирует проект в ж/д секторе Азербайджана

Источник: Агентство международной информации Trend

Азиатский банк развития (АБР) в настоящее время финансирует в Азербайджане проект под названием "Программа развития железнодорожного сектора".

Об этом Trend сказала Кэндис МакДейган, страновой директор АБР в Азербайджане, передает Day.Az.

По ее словам, общая стоимость проекта составляет 400 миллионов долларов, что включает в себя заем на основе кредитной политики банка в размере 250 миллионов долларов и проектный заем в размере 150 миллионов долларов.

"Эта программа улучшает предоставление железнодорожных услуг и финансовую жизнеспособность железнодорожных операций в Азербайджане. Компонент, основанный на кредитной политике, поддержал реформы в области развития железнодорожного сектора Азербайджана", - пояснила она.

В рамках проекта будет восстановлена двухпутная железнодорожная линия Сумгайыт-Ялама протяженностью около 166 километров.

Как отметила МакДейган, проект планируется завершить к концу 2024 года.

"Мы готовы оказать дальнейшую помощь в увеличении транзитной способности основных транспортных коридоров, в соответствии с приоритетами правительства, что могло бы способствовать региональному сотрудничеству и устойчивой торговле за пределами Кавказа", - добавила она.

На сегодня АБР выделил Азербайджану 65 займов, грантов и техническую помощь для государственного сектора на общую сумму 3,7 миллиарда долларов. Совокупные выплаты Азербайджану по кредитам составляют 3,93 миллиарда долларов. Они финансировались за счет регулярных и льготных обычных капитальных ресурсов. Текущий суверенный портфель АБР в Азербайджане включает 2 кредита и 1 суверенную гарантию на сумму 856,8 миллиона долларов.