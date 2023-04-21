Компания «Improtex Motors» отметила свой 25-летний юбилей одновременно презентовав уникальный в своём роде кроссовер BMW XM

17 Апреля в отеле Fairmont компания "Improtex Motors", официальный импортер BMW AG в Азербайджане, отметила свой 25-летий юбилей и провела презентацию новейшей модели BMW XM с уникальным дизайном.

Продолжая праздновать свое 50-летие , BMW M GmbH представляет нам свой первый высокопроизводительный автомобиль с электрифицированной системой привода. Плагин-гибридная система, состоящая из бензинового двигателя V8 и исключительно мощного электродвигателя, обеспечивает BMW XM захватывающею динамику. Недавно разработанная система привода M HYBRID, экстравагантный дизайн и атмосферу прогрессивной роскоши внутри BMW XM объединяются, чтобы создать свежую интерпретацию концепции Sports Activity Vehicle (SAV) для высокопроизводительного сегмента, который откроет неповторимое ощущение М для новых целевых групп и рынков.

BMW XM является кульминацией модельного наступления бренда в юбилейном году, он также является первым оригинальным BMW M со времен BMW M1. Тщательно продуманные элементы дизайна экстерьера высокопроизводительного SAV напоминают о легендарном спортивном автомобиле со средним расположением двигателя. Производство BMW XM началось на заводе BMW Group в Спартанбурге в США в декабре 2022 года, а весной 2023 года он поступит к дилерам по всему миру. Основными рынками сбыта будут США, Китай и Ближний Восток.

Система привода M HYBRID для потрясающей производительности и движения с нулевым выбросом вредных веществ.

Система привода M HYBRID в BMW XM обеспечивает общую мощность 653 л.с. (сочетание двигателя внутреннего сгорания мощностью 489 л.с. и системы электропривода мощностью до 197 л.с.) Он создан недавно на основе классического высокооборотного двигателя V8 с передовой технологией M TwinPower Turbo. Двигатель объемом 4,4 литра оснащен поперечным выпускным коллектором и оптимизированным процессом маслоотделения.

Восьмицилиндровому двигателю помогает в этом электродвигатель, интегрированный в восьмиступенчатую коробку передач M Steptronic. Движущая сила двигателя моментально включается при трогании с места, обеспечивая немедленный отклик на каждое движение акселератора. Система привода M HYBRID обеспечивает максимальный общий крутящий момент 800 Нм (двигатель с крутящим моментом до 650 Нм в сочетании с электродвигателем, развивающим до 280 Нм

Один двигатель, один электродвигатель, три режима работы, четыре ведущих колеса.

Интеллектуально управляемое взаимодействие между бензиновым двигателем и электро мотором обеспечивает четкую производительность, достойную M, в любых дорожных ситуациях. Он определяется огромным ростом мощности, который начинается мгновенно и поддерживается во всем диапазоне оборотов. BMW XM разгоняется от 0 до 100 км/ч за 4,3 секунды в сопровождении энергичного саундтрека с редкой эмоциональной привлекательностью восьмицилиндрового двигателя. Это связано с его спортивной выхлопной системой с электронным управлением, плавно регулируемыми заслонками и двойными шестиугольными выхлопными трубами, расположенными друг над другом впервые на модели BMW M.

Кнопка M Hybrid на центральной консоли используется для выбора одного из трех режимов работы, включая настройку ELECTRIC для движения с нулевым уровнем вредных выбросов на скорости до 140 км/ч и на максимальном расстоянии 82-88 км/ч. км по циклу WLTP. Это происходит благодаря литий-ионной высоковольтной батарее, установленной в днище автомобиля, и 25,7 кВтч полезной энергии, которую она обеспечивает. Комбинированное зарядное устройство в BMW XM обеспечивает зарядку от сети переменного тока мощностью до 7,4 кВт.

Непревзойденное разнообразие систем помощи водителю.

BMW XM может похвастаться самым большим выбором систем помощи водителю, предлагаемых как в стандартной комплектации, так и в качестве опции для любого высокопроизводительного автомобиля BMW M GmbH. Стандартная спецификация включает в себя помощника по вождению, который включает в себя предупреждение о лобовом столкновении, предупреждение о выходе из полосы движения, включая возврат в полосу движения с помощью рулевого управления, помощник по уклонению от опасности, помощник по предупреждению и информационную систему ограничения скорости. Опциональный профессиональный помощник по вождению сочетает в себе активный круиз-контроль с функцией Stop&Go и множество других функций, включая помощника по рулевому управлению и управлению полосой движения, распознавание сигналов светофора, автоматическую систему помощи при ограничении скорости и активную навигацию.

Парковочный ассистент Plus также входит в стандартную комплектацию. В дополнение к Reversing Assistant эта система включает в себя функции Parking View, Front and Rear Panorama View и 3D View.

Индивидуальные впечатления от вождения одним нажатием кнопки.

Панель управления на центральной консоли BMW XM оснащена набором кнопок для конкретной модели, позволяющих персонализировать вождение различными способами. Впервые сюда входит кнопка M Hybrid, которая используется для выбора желаемого режима работы системы привода. Водители могут выбирать между режимами HYBRID, ELECTRIC и eCONTROL. Также имеется кнопка "Настройка", обеспечивающая прямой доступ к настройкам конфигурации системы привода, шасси, рулевого управления, тормозной системы, M xDrive и уровня рекуперации энергии торможения.

Другая кнопка используется для выбора M-режима. Когда водители переключаются с настройки по умолчанию "Дорога" на "Спорт", вмешательство систем помощи водителю ограничивается только основными функциями, необходимыми для спортивного вождения, как и содержимое, отображаемое на информационном дисплее. Две индивидуально сконфигурированные настройки автомобиля можно сохранить вместе с предпочтительными настройками режима работы системы M HYBRID, примечанием двигателя, системой динамического контроля устойчивости (DSC) и характеристиками переключения трансмиссии, а затем вызывать их с помощью кнопок M на рулевом колесе.

BMW Live Cockpit Professional и проекционный дисплей в стандартной комплектации.

BMW XM в стандартной комплектации поставляется с BMW Live Cockpit Professional, который включает в себя M-версию мультисенсорного автомобиля последнего поколения BMW iDrive. Основанный на операционной системе BMW 8, он включает в себя изогнутый дисплей BMW, образованный 12,3-дюймовым информационным дисплеем и дисплеем управления с диагональю экрана 14,9 дюйма. Новая группировка дисплеев и постоянно расширяющиеся возможности BMW Intelligent Personal Assistant означают, что новый BMW iDrive был специально ориентирован на сенсорное управление и управление жестами, а также диалог с использованием естественного языка. Контроллер iDrive и многофункциональные кнопки на рулевом колесе дополнительно присоединяются к стандартному списку спецификаций благодаря проекционному дисплею BMW и управлению жестами BMW.

О компании Improtex Motors:

ООО Improtex Motors является дочерней компанией холдинга Improtex Group. Компания Improtex Motors была учреждена в 1998 году и благодаря своей профессиональной деятельности смогла добиться доверия и уважения партнеров и клиентов. Компания Improtex Motors является официальным импортером автомобилей BMW, Rolls-Royce, MINI, Alpina, бренда BMW i, мотоциклов BMW и японского бренда YAMAHA, достойно представляя на азербайджанском автомобильном рынке все новинки модельного ряда этих брендов. В настоящее время у компании есть 3 салона продаж и сервисный центр, оснащённый новейшим оборудованием и полностью отвечающий корпоративным стандартам немецкого концерна.

Video link:

https://www.youtube.com/watch?v=-XVdmVWZ8Bg