IFC назвала объем инвестиций, необходимых для развития в Азербайджане "зеленой" энергетики

До 2060 года Азербайджану необходимо около 44 миллиардов долларов США для трансформации "зеленой" энергетики, что составляет около 3,2 процентов ВВП страны.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала региональный менеджер Международной финансовой корпорации (IFC) по Южному Кавказу Ивана Фернандес Дуарте на презентации отчета о климате и развитии (CCDR) по Азербайджану, опубликованном Группой Всемирного банка.

"Для повышения устойчивости к изменению климата Азербайджану необходимо сосредоточиться на декарбонизации экономики и повышении устойчивости энергетического сектора. В докладе отмечается, что для этой трансформации Азербайджану необходимо около 44 миллиардов долларов до 2060 года, что составляет около 3,2 процента ВВП страны", - сообщила она.

Представительница IFC отметила, что в планы Азербайджана уже входит сокращение выбросов парниковых газов на 35 процентов к 2030 году и на 40 процентов к 2050 году.

"Более того, страна планирует существенно увеличить долю производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии до 30 процентов к 2030 году. В отчете говорится, что эти цели достижимы, и что Азербайджан прилагает много усилий на этом пути", - подчеркнула она.

Дуарте также упомянула, что Азербайджану необходимо сосредоточиться на повышении эффективности орошения и модернизации существующих водных систем, чтобы повысить продуктивность воды и обеспечить будущий спрос.

"Поддержка фермеров и малого бизнеса будет иметь важное значение для повышения продуктивности перехода к "зеленой" экономике в Азербайджане", - добавила она.

В заключение представитель IFC выразила энтузиазм Всемирного банка по поддержке Азербайджана на пути к трансформации.

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