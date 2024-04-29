Какова ситуация на рынке жилья в Баку?

В прошлом месяце на рынке жилья в Баку наблюдался рост цен.

Об этом Day.Az сообщили в Центре экономического и социального развития (CESD).

Согласно мониторингу, проведенному Центром, в марте, как и в предыдущем месяце, наблюдался рост спроса на частные дома. Частные дома и земельные участки выросли в цене на 1,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Спрос на квартиры в зданиях и на нежилые участки не изменился. Цены на квартиры в жилых домах выросли на 0,9 процента, на нежилые участки - 1,3 процента в месячном сравнении. Цены на рынке аренды не изменились.

Отметим, что в целом по стране индекс потребительских цен в марте 2024 года составил 100,4 процента по сравнению с мартом 2023 года. Индекс потребительских цен в марте 2024 года составил 100,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем, а в январе-марте - 101 процент по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. В то же время общая стоимость производства строительных материалов в январе-марте 2024 года составила 274,6 миллиона манатов, увеличившись на 34,4 процента по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

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