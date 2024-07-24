Изменились ставки акцизов на некоторые ввозимые в Азербайджан товары

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление от 19 января 2001 года "Акцизные ставки на подакцизные товары, ввозимые на территорию Азербайджанской Республики".

Как сообщает в среду Day.Az, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал новое постановление.

Согласно новому постановлению, акцизный налог на каждый литр импортируемого в Азербайджан шампанского снижен с 5,1 до 2,7 маната, акцизный налог на каждый литр неденатурированного этилового спирта (с концентрацией спирта 80 объемов процента и более) и неденатурированного этилового спирта (с концентрацией спирта 80 объемов процента и менее) повышен с 6 до 6,8 маната, акцизный налог за каждый литр спиртовых тинктур, полученных в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, повышен с 8 до 8,8 манатов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!