5 сыров, которые можно есть при высоком холестерине - Это нежирные сыры
Некоторые виды сыра, например, пармезан или сыр с плесенью, как правило, содержат много жира и холестерина. А если у вас уже повышен уровень холестерина? К счастью, это не означает, что сыр вам нельзя.
Издание Eat this, not that! перечислило виды сыра с низким содержанием холестерина.
1. Моцарелла.
Моцарелла содержит всего 15 миллиграммов холестерина на 30 граммов. Она в целом довольно нежирная.
2. Творог.
Мы не воспринимаем его как сыр, но в англоязычной культуре творог считается сортом молодого мягкого сыра.
3. Фета.
В нём содержится всего 25 миллиграммов холестерина на 30 граммов.
4. Частично обезжиренная рикотта.
В ней 19 миллиграммов холестерина на 1/4 чашки.
5. Сырные палочки.
Чаще всего делаются из той же моцареллы с небольшим добавлением других сортов.
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