Эти признаки во время еды указывают на дефицит железа

Железо нужно нашему организму, чтобы он мог создавать белок гемоглобин. Этот белок содержится в красных кровяных тельцах (эритроцитах), благодаря котором тело обеспечивается кислородом. Если железа будет недостаточно, то эритроциты становятся меньше и переносят уже меньше кислорода.

На ранних стадиях недостаток железа может никак не проявляться. Связано это с тем, что организм может использовать запасы железа из печени и мышц. Но когда эти запасы истощаются, у человека развивается анемия.

По словам специалистов из Национальной службы здравоохранения, есть четыре признака дефицита железа, которые проявляются во время приёма пищи. Это трудности с глотанием, боль в языке, изменение вкусов, желание есть несъедобные товары (мыло, мел и т.п.).

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