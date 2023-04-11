Ленивые пирожки на сковороде за 10 минут

- рецепт самого простого и удачного теста без дрожжей

Если вы хотите приготовить очень быстро вкусные пирожки, кулинары советуют готовить жидкое тесто без замеса, без использования дрожжей и готовить их не в духовке, а просто на сковороде. Для оригинального вкуса добавьте в тесто варенные яйца, зеленый лук, жаренный фарш, колбасу, ветчину, тертый твердый сыр.

Кулинар Валерия поделилась в Instagram рецептом вкусных ленивых пирожков на сковороде с луком и вареным яйцом.

Ингредиенты:

Для теста:

Яйца - 3 шт

Кефир - 400 мл

Мука - 300 г

Растительное масло - 2 ст.л

Сода - 0,5 ч. л.

Сахар - 1 ч. л.

Соль - по вкусу

Для начинки:

Вареные яйца - 4 шт.

Зеленый лук - по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца, соль, сахар и кефир взбейте венчиком. Добавьте соду, муку и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков.

2. Добавьте растительное масло, мелко нарезанный лук и вареные яйца, перемешайте ложкой.

3. Нагрейте масло на сковороде, выложите тесто ложкой и обжарьте на маленьком огне с обеих сторон под крышкой.

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