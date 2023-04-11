Рецепт «вечной» молодости

Витаминный напиток из трех компонентов поможет оздоровлению Вашего организма.

Не зря этот напиток считается оздоравливающим - он помогает снять отеки, нормализует уровень глюкозы сахара и холестерина в крови, нормализует артериальное давление.

Первый компонент витаминного напитка - это зеленый чай, чьи лечебные свойства известны издревле: он лечит больные десны, снимает аллергические симптомы и тонизирует.

Имбирь, являющийся вторым компонентом напитка, служит для профилактики онкологических заболеваний, снижает уровень холестерина, помогает при тошноте и рвоте.

И, наконец, третий компонент - корица, которая является природным антиоксидантом, понижает уровень кислотности в желудке, также нормализует уровень глюкозы, способствует снижению веса.

Приготовление:

Положить имбирь и корицу в емкость с водой ( 1 литр), дайте смеси закипеть и через 5 минут добавьте зеленый чай. Через 5 минут снимаем приготовленный напиток с огня, процеживаем и даем настояться в течение получаса. Пьем теплым в течение дня, для вкуса можно добавить веточку мяты или дольку лимона.

Источник