Рецепт «вечной» молодости - имбирь,корица и зеленый чай
Витаминный напиток из трех компонентов поможет оздоровлению Вашего организма.
Не зря этот напиток считается оздоравливающим - он помогает снять отеки, нормализует уровень глюкозы сахара и холестерина в крови, нормализует артериальное давление.
Первый компонент витаминного напитка - это зеленый чай, чьи лечебные свойства известны издревле: он лечит больные десны, снимает аллергические симптомы и тонизирует.
Имбирь, являющийся вторым компонентом напитка, служит для профилактики онкологических заболеваний, снижает уровень холестерина, помогает при тошноте и рвоте.
И, наконец, третий компонент - корица, которая является природным антиоксидантом, понижает уровень кислотности в желудке, также нормализует уровень глюкозы, способствует снижению веса.
Приготовление:
Положить имбирь и корицу в емкость с водой ( 1 литр), дайте смеси закипеть и через 5 минут добавьте зеленый чай. Через 5 минут снимаем приготовленный напиток с огня, процеживаем и даем настояться в течение получаса. Пьем теплым в течение дня, для вкуса можно добавить веточку мяты или дольку лимона.
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