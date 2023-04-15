Салат с крабовыми палочками и морковью по-корейски: простой рецепт сытного блюда

Крабовые палочки - идеальный продукт для приготовления салатов, закусок, намазок. Стоит отметить, что крабовые палочки отлично сочетаются с морковью по-корейски, зеленью, соусами, свежими и запеченными овощами.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом простого салата из крабовых палочек с морковью по-корейски.

Ингредиенты:

крабовые палочки - 250 г

морковь по корейски - 250 г

яйца - 4 шт.

кукуруза - 1 б.

соль, перец - по вкусу

майонез

зелень

Способ приготовления:

1. Яйца отварите.

2. Крабовые палочки и яйца нарежьте кубиками.

3. Переложите в миску все ингредиенты, добавьте морковь по-корейски, кукурузу, специи, мелко порезанную зелень, майонез и перемешайте.

Салат лучше поставить в холодильник на 30-60 минут и можно подавать!

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