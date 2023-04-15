Салат с крабовыми палочками и морковью по-корейски: простой рецепт сытного блюда
Крабовые палочки - идеальный продукт для приготовления салатов, закусок, намазок. Стоит отметить, что крабовые палочки отлично сочетаются с морковью по-корейски, зеленью, соусами, свежими и запеченными овощами.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом простого салата из крабовых палочек с морковью по-корейски.
Ингредиенты:
крабовые палочки - 250 г
морковь по корейски - 250 г
яйца - 4 шт.
кукуруза - 1 б.
соль, перец - по вкусу
майонез
зелень
Способ приготовления:
1. Яйца отварите.
2. Крабовые палочки и яйца нарежьте кубиками.
3. Переложите в миску все ингредиенты, добавьте морковь по-корейски, кукурузу, специи, мелко порезанную зелень, майонез и перемешайте.
Салат лучше поставить в холодильник на 30-60 минут и можно подавать!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре