Какова польза семян льна?

О полезных свойствах семян льна сегодня не говорит только самый ленивый. Диетологи вообще ставят этот продукт в один ряд с такими суперфудами, как ягоды годжи, киноа или чиа. Что особенно приятно, ведь семена льна более доступны по стоимости, чем его заморские "однопартийцы". Осталось только узнать подробнее о составе льняного семени, пользе и тонкостях употреблении, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Состав семян льна

Итак, если вы прямо сейчас приобретете пакетик семян льна (спойлер: можно найти в ближайшем сетевом супермаркете) и наберете их столовой ложкой, то перед вами окажется весьма ценный продукт, который содержит 1,3 г белка, 2 г углеводов,3 г жиров (2 г полиненасыщенных и по 1/2 г насыщенных и мононенасыщенных), 1,9 г клетчатки и 1597 мг кислот Омега-3.

Витаминно-минеральный состав той самой столовой ложки льняного семени тоже впечатляет: 8% рекомендуемой суточной нормы для взрослого витамина B1, 2% B6, 2% фолиевой кислоты, 2% кальция, 2% железа, 7% магния, 4% фосфора, 2% калия. И есть еще кое-какие "бонусы", о которых мы расскажем чуть позже. Вроде бы, конкретные цифры выглядят не слишком впечатляющие, но мы же говорим лишь о небольшом количестве льняного семени! Таким образом, есть смысл задуматься и о его пользе, и о том, каким образом столь ценный суперфуд должно и нужно употреблять.

Полезные свойства семян льна

Сразу оговоримся, что глобальных научных исследований на эту тему не проводилось, но "точечных" было достаточно много, чтобы рассуждать о несомненном положительном воздействии семян льна на здоровье человека.

Начнем с кислот Омега-3, пользу которых доказывать не стоит. Они не только благотворно влияют на работу сердечно-сосудистой системы и предотвращают раннее старение организма, но и препятствуют развитию атипичных клеток. Есть исследования, которые убедительно доказывают прямую связь между употреблением женщинами льняного семени и низкой заболеваемостью раком молочной железы. А еще этот продукт способен уравновесить влияние кислот Омега-6 (содержатся во многих растительных маслах), переизбыток которых может вызывать те или иные воспалительные процессы. Как обеспечить себя суточной потребностью в Омега-3 кислотах? Просто добавлять в пищу около 11 граммов льняного семени!

Продолжая тему предотвращения воспалений в организме, стоит отметить, что льняное семя богато лигнанами - мощными антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждения. Некоторые ученые даже считают этот продукт абсолютным в этом плане! Кроме того, линганы благотворно влияют на работу сердечно-сосудистой системы и способствуют снижению плохого холестерина.

Плохое настроение, хроническая усталость, прерывистый сон - ваши постоянные спутники? Включайте в рацион льняное семя! В нем содержится идеальное "меню" для нервной системы - комплекс витаминов группы B и магний. Некоторые исследователи полагают, что регулярное употребление льняного семени в пищу оказывает положительное воздействие на работу головного мозга, улучшая память и внимание.

Кстати, если вы спросите своих бабушек, что они знают о льняном семени, они упомянут его слабительные свойства. И это чистая правда! Лен в принципе благотворно влияет на работу ЖКТ, не только предотвращая запоры, но и в целом нормализуя работу кишечника, печени и поджелудочной железы. Слизь, которая выделяется при замачивании семян, бережно обволакивает стенки желудка, предотвращая образование воспалений.

Польза семян льна для женщин

Только что мы говорили о высоком содержании в семени льна кислот Омега-3 и лигнанов. Так вот, именно они отвечают за нормальный гормональный фон! Соответственно женщины, употребляющие льняное семя в пищу, легче переносят ПМС и менструации, а также пременопаузу и климакс. Однако беременным следует воздержаться от этого продукта как раз из-за его воздействия на выработку гормонов. А вот дамам элегантного возраста льняные семена могут быть очень даже полезны, как минимум в целях профилактики остеопороза, благодаря высокому содержания в них кальция и фосфора.

Польза семян льна для мужчин

Убедить представителей сильного пола активно употреблять льняные семена в пищу будет не слишком сложно, если рассказать, что они способствуют усилению потенции, а также предупреждают развитие рака предстательной железы. Ваш мужчина регулярно ходит в зал на тренировки? Снова намекните на льняные семена! В них содержится много белка, который улучшает выносливость облегчает наращивание мышечной массы.

Льняное масло и его полезные свойства

Если уж мы заговорили о семенах льна, то не упомянуть масло, которое выжимают из них, было бы непростительной ошибкой. Тем более что сказать о нем можно немало хорошего! Например, льняное масло содержит полиненасыщенные жирные кислоты в идеальной пропорции, поэтому они отлично усваиваются и благотворно воздействуют на работу пищеварительной, сердечно-сосудистой и нервной системы.

Помимо этого, этот продукт богат витаминами А и Е, группы В, а также лецитином, калием, цинком, железом и магнием, так что, если вы будете регулярно использовать масло в пищу, то получите крепкий иммунитет, улучшите состав крови, обретете завидную стрессоустойчивость, а также будете выглядеть значительно моложе своих лет. Диетологи советуют употреблять 1-2 ст. л. этого продукта в день - строго в холодном виде: нагрев сведет все полезные свойства на нет.

Как употреблять в пищу льняное семя

Диетологи утверждают, что здоровый человек может позволить себе до 50 г льняных семян в день. Но как их есть, чтобы они усваивались максимально полно? В идеале семена льна следует измельчать в кофемолке или блендере. Или же очень тщательно пережевывать сухие! Иначе те самые жирные кислоты просто покинут организм, так как желудочный сок не способен растворить оболочку семян. Молотые же можно добавлять в кашу или хлопья на завтрак, коктейли, супы, салаты, соусы и йогурты. Только, пожалуйста, не перестарайтесь с количеством, иначе вкус блюда станет горьковатым.

Хотите похудеть? Употребляйте в пищу молотые семена льна! В этом случае организм получит необходимое количество клетчатки (способствует выведению лишней жидкости), а также кислот Омега-3, которых нередко очень не хватает в диетах для похудения. Здесь хочется отметить, что сами по себе семена льна не сожгут ненавистные килограммы, однако способствовать уменьшению жировых отложений, несомненно, могут.

Семена льна также можно замачивать (на 6-8 часов). Благодаря этому, усвоение их организмом также улучшается. К тому же при замачивании в семечках увеличивается количество белка, что будет небезынтересно тем, кто занимается фитнесом.

Если же мы говорим об употреблении льна для нормализации работы пищеварения, то здесь весьма уместно заваривание. В этом случае образуется слизистая жидкость, которая обволакивает стенки желудка, успокаивает его и улучшает усвоение пищи.

А можно ли есть семена льна каждый день? В лечебных целях точно нет: врачи советуют ограничиться тремя неделями в месяц, между которыми стоит делать месячный перерыв. Если же использовать семена льна как добавку к пище (например, столовую ложку в день), то это можно делать постоянно.

Хранить льняные семена (цельные, не молотые!) следует в герметичной упаковке в холодильнике в соответствии с указаниями на этикетке. Измельчать продукт лучше непосредственно перед употреблением или же съедать в течение двух-трех дней.

Возможный вред льняных семян и противопоказания к употреблению

Как и любой продукт, семя льна может оказать на организм неблагоприятное воздействие, то есть причинить вред. Во-первых, при передозировке. Во-вторых, если у вас имеются хронические заболевания ЖКТ или онкологические. В-третьих, если вы принимаете препараты, разжижающие кровь. Наконец, напоминаем, что беременным и кормящим, а также детям в возрасте до 12 лет, употреблять льняное семя не следует.