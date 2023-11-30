Бутылка самого старого в мире виски ушла с молотка

Сразу несколько бутылок самого старого в мире шотландского виски купили на аукционе. Как уточнило издание Rotherham Advertiser, этот алкоголь годом ранее обнаружили в шотландском замке Блэр, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Организаторы аукциона изначально думали продать каждую бутылку за сумму не менее 10 тысяч фунтов стерлингов. Однако некоторые бутылки ушли с молотка по еще более высокой цене - 13 тысяч фунтов стерлингов.

При этом торги, как отмечается, еще не окончены. Аукцион продлится до 4 декабря.

Выставленные на торги виски изготовили в начале 1830-х годов. Несмотря на то, что у специалистов есть догадки о том, что алкоголь могли перегнать в 1833 году, разлить в 1841-м и затем, еще через 81 год, перелить в новые бутылки, подтвердить эти предположения очень трудно. О месте и способе изготовления этого виски достоверной информации нет.

Также уже известно, что станет с оставшимися после аукциона бутылками. Они станут основой экспозиции. Это даст возможность всем посетителям имения узнать удивительную историю этого напитка, объяснил попечитель замка Блэр Берти Тротон.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!