Что такое корейская диета и почему на ней сидит каждый второй кореец

Представляете, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, Южная Корея занимает почётное третье место в мировом рейтинге стран по продолжительности жизни - она составляет 83,3 года. Согласитесь, это высочайший уровень, и одним из ключевых составляющих такого успеха является питание. Day.Az со ссылкой на Гастрономъ расскажет что же такое корейская диета.

Почему корейская диета стала популярна

Уже много лет по всему миру стремительно набирает популярность традиционная корейская кухня. Этот тренд не обошёл и Россию. Количество открывшихся корейских ресторанов, кафе, магазинов и закусочных постоянно растёт. Одновременно с развитием заведений общественного питания увеличивается число запросов на похудение с помощью южнокорейской диеты. Давайте узнаем, чем она так привлекает людей, и вникнем во все нюансы.

Тренд на такую диету задали звёзды K-pop, корейской поп-музыки. Они придерживаются системы питания, которая основана на системном подходе к традиционной корейской диете. Соблюдение правил дополняют физические упражнения.

7 главных правил корейской диеты

Низкое содержание жира. Корейская кухня избегает жареных и жирных блюд. Важное значение в этой диете занимает приготовление овощей, птицы и мяса на пару, а не на масле.

Продукты с минимальной обработкой. Забудьте о готовых продуктах из магазина, которые нужно просто разогреть перед употреблением. Диета направлена на приготовление еды и закусок дома, чтобы состав блюд был вам полностью понятен, а срок хранения был минимальным.

Полное исключение сахара. Хотя обычная корейская еда включает в себя подслащенные напитки, конфеты и сладкие закуски, в K-pop-диете исключение сахара является ключевым компонентом. Для многих людей, которые хотят начать придерживаться данного режима питания, полный отказ от сахара может оказаться самой сложной частью.

Много овощей и фруктов. Должное значение в рационе отдаётся овощам и фруктам. А также особое внимание уделяется их цвету и разнообразию, которые, как считается, помогают получать широкий спектр полезных веществ.

Ферментированные продукты ежедневно. Давно известно, что ферментированные продукты помогают улучшить здоровье кишечника и поддерживают иммунитет. По количеству употребления ферментированных продуктов корейцы практически впереди планеты всей. Они заготавливают маринованные овощи дома, в очень большом количестве. Практически на каждой кухне коренного жителя Кореи имеются специальные контейнеры для приготовления традиционной ферментированной капусты кимчи.

Больше курицы и рыбы, меньше красного мяса. Хотя в корейской диете присутствует красное мясо в небольшом количестве, всё же большее внимание уделяется курице и рыбе. Животные белки не исключаются из рациона, поскольку необходимы нашему организму в качестве "строительного" материала".

Продукты, богатые соей. В пищу можно включать источники сои, такие как тофу и эдамаме.

Дополнительные условия при соблюдении диеты

Движение. Для соблюдения всех канонов диеты необходимо поддерживать не только указанные выше принципы питания, но и ежедневную физическую активность. Это оказывает положительное влияние на здоровье, улучшает качество жизни, снижает риск развития таких заболеваний, как диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, болезни лёгких.

Жёсткий дефицит калорий. Кроме рекомендаций и ограничений в питании, K-pop-диета призывает к сильному снижению калорийности ежедневного рациона. Таким образом, необходимо уменьшить потребление калорий до 800-1000 ккал в день.

Польза корейской диеты и преимущества

Отказ от жареной пищи и сахара, как предписывает диета, поможет снизить риск ожирения, хронических заболеваний и ранней смерти.

Следование схеме, в которой упор делается на цельные продукты, еду, богатую клетчаткой, ферментированные овощи, снижение употребления красного мяса, увеличение физической активности, конечно, принесёт пользу как для снижения веса, так и для общего улучшения состояния здоровья.

Минусы диеты

Жёсткий дефицит калорий является несомненным минусом этой диеты. Различные веб-сайты рекламируют K-pop-диету в Южной Корее, но не все из них посвящены здоровому образу жизни. Многие звёзды K-pop-музыки обсуждают свои диеты в медиапространстве и описывают строгие ограничения калорийности рациона, чтобы достичь заветной цифры на весах и почти прозрачной худобы.

Важно помнить: чтобы оставаться здоровыми и полными сил, любая диета должна включать достаточное количество калорий и питательных веществ. А экстремальные ограничения опасны для всех, но особенно они вредны для детей и подростков, которые хотят быть похожими на своих кумиров K-pop. Поэтому основное внимание следует уделять как качеству, так и сбалансированному количеству калорий.

Примерный дневной рацион

Насыщенный питательными веществами день на K-pop-диете может выглядеть так:

Завтрак - боул с гречкой, овощами и тофу, рецепт здесь.

Обед - острый рыбный суп или варианты супа с курицей или индейкой, салат из свежих или ферментированных овощей.

Ужин - тушёные овощи, рис и рыба с кимчи.

Подводим итоги

Сбросить вес непросто, сохранить результат в долгосрочной перспективе ещё сложнее. Это зависит от многих факторов и индивидуальных особенностей каждого человека. K-pop-диета - это подход, основанный на использовании цельных продуктов, прошедших минимальную обработку. Это безопасно, если приступать к диете и планированию рациона с позиции сбалансированного и полноценного питания. Тогда такую диету, дополненную физическими упражнениями, можно соблюдать в течение длительного времени. А адекватный дефицит калорий в течение суток и спорт будут способствовать не только достижению желаемого результата на весах, но и общему улучшению физического состояния.

Именно поэтому подходы к контролю веса, основанные на продуманных и сбалансированных принципах, могут помочь улучшить обмен веществ, восстановить здоровье кишечника, снизить риск хронических заболеваний, а также помочь людям жить дольше.

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