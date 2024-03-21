Врачи раскрыли способ не переедать

Терапевт Елена Малышева и гастроэнтеролог Игорь Городокин в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале раскрыли способ не переедать. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Малышева рассказала, что реальный объем желудка - один стакан. "Если вы не можете сориентироваться, большая у вас порция или маленькая, засуньте все в этот стаканчик, вы выложите на тарелку, вы удивитесь, как это много, и вам этого хватит", - объяснила врач.

Городокин посоветовал россиянам вставать из-за стола "немножко голодными". "Через 15-20 минут мозг получит сигнал, что желудок наполнен, и у вас будет ощущение сытости. Но не нужно есть до ощущения сытости", - рекомендовал гастроэнтеролог.

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