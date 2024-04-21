Ученые назвали идеальное время для завтрака

Ученые из Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) в Испании рассказали, что завтрак до восьми утра сокращает риск развития сахарного диабета на 59%. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Epidemiology (IJE), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 103312 взрослых добровольцев, большая часть которых (79%) были женщинами. Испытуемые рассказали о своем распорядке дня, пищевых и двигательных привычках, а также предоставили информацию о том, что они ели и пили в течение трех дней до начала исследования. Затем началась фаза наблюдения за участниками, которая длилась около семи лет.

За время исследования было зафиксировано 963 новых случая диабета второго типа. Частотность случаев развития этого заболевания была значительно выше среди людей, которые регулярно завтракали после девяти утра. Вероятнее всего, дело в том, что необходимость поесть после пробуждения обусловлена циркадными ритмами человека. Это циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи.

Нарушение этих биоритмов (отсутствие завтрака) может стать причиной ухудшения контроля уровней глюкозы, инсулина и липидов в организме.

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