Вред энергетиков для зрения

Кофеин, таурин и инозитол из энергетиков могут привести к потере зрения у детей.

Как сообщает Day.Az, об этом NEWS.ru рассказала врач-офтальмолог Зарина Курачинова.

Врач рассказала об исследовании, в котором через полчаса после употребления 250 мл энергетика у добровольцев сузились сосуды из-за кофеина. Таурин и инозитол усилили кровоток. Этот эффект сохранялся 24 часа и при регулярном повторении мог ухудшить зрение.

Особенно опасны энергетики для глаз детей. Например, жительница Великобритании ослепла из-за регулярного употребления энергетиков. Они привели к нарушению работы сосудов сетчатки.

"В юном возрасте организм еще развивается, и такие внешние воздействия могут иметь более выраженные негативные последствия на зрительный анализатор", - объяснила врач.

До этого врач рассказал, что упражнения для глаз могут снять усталость и расслабить глаза после работы. Однако гимнастика для глаз не поможет улучшить зрение или замедлить прогрессирование глазных заболеваний.

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