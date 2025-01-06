Диетолог ответила, работают ли детокс-соки

Многие люди постоянно ищут новые способы похудеть. Однако не каждый из них будет эффективным и, что более важно, безопасным для здоровья. Диетолог Светлана Кашицкая рассказала, почему похудение на соках - не лучший выбор из возможных.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, по мнению специалиста, отказ от пищи действительно приведет к снижению веса, но этот эффект будет краткосрочным. На так называемых соках для детокса невозможно долго продержаться. Когда человек вернется к привычному режиму питания, вес тоже вернется, но уже с прибавкой.

"Чем чаще вы будете прибегать к таким методам, тем труднее будет удержать результат", - предупредила врач в интервью "Радиус FM".

Никакую "очистку" организма соки тоже не гарантируют. Обещанной детоксикации попросту не происходит. Вместо сомнительной диеты проще сделать себе разгрузочный день с исключением некоторых продуктов.

Кроме того, соки содержат слишком много простых углеводов, после употребления которых происходит скачок глюкозы в крови и резкий выброс инсулина. Это негативно сказывается на здоровье и повышает риск метаболических нарушений.