Почему кипяченая вода опасна для здоровья?

Специалисты не рекомендуют пить воду из-под крана, так как она может содержать химические вещества. Это можно исправить с помощью кипячения, однако даже такая вода может навредить здоровью, рассказала "Вечерней Москве" врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Ноев, передает Day.Az.

Несмотря на то, что при кипячении водопроводная вода очищается от аммиака и хлора, она также теряет полезные свойства, предупредила специалист.

- При кипячении вода теряет полезные вещества. Кипятить воду можно только один раз, при повторном нагревании разрушаются все витамины и минералы, которые находятся в воде. Они начинают оседать в почках, как соли. Также при повторном кипячении концентрация вредных веществ увеличивается. Например, хлор при нагревании до 100 градусов начинает взаимодействовать с органическими веществами и образует канцерогены, поэтом я рекомендую пить кипяченую воду только в исключительных случаях, - пояснила собеседница "ВМ".

Если вы завариваете чай, то никогда не кипятите воду до 100 градусов, добавила Ноев. Вода должна нагреться до 85-87 градусов, предупредила врач.

Гастроэнтеролог напомнила, что в кипяченой воде происходит оседание изотопов водорода. Он серьезно нарушает обменные процессы в организме и ухудшает усвояемость витаминов.