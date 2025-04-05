Раскрыты последствия недостатка растительной пищи в рационе

Недостаток растительной пищи в рационе грозит нарушением обмена веществ и другими проблемами со здоровьем, предупредила врач-диетолог Анастасия Калига. Последствия дефицита клетчатки она раскрыла изданию Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Калига предупредила, что без достаточного количества растительной пищи в рационе человек будет испытывать проблемы с пищеварением, а также сталкиваться с запорами и вздутием живота. Кроме того, низкое потребление клетчатки может негативно повлиять на уровень холестерина, что повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

Еще одним неприятным последствием диетолог назвала ухудшение состояния микробиома кишечника. Вследствие этого могут развиться воспалительные процессы в организме и серьезные нарушения обмена веществ, объяснила она.