Названы три потенциально опасных фрукта

Виноград, бананы и дыни могут представлять потенциальную угрозу для здоровья. Об этом рассказала эндокринолог, иммунолог Гульнара Филатова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врач подчеркнула, что фрукты традиционно считаются символом здоровья, но они не во всех случаях приносят только пользу. Имеет значение их количество и состояние организма человека.

Филатова отметила, что особую осторожность следует проявлять в отношении винограда. Он богат глюкозой и фруктозой, поэтому может резко поднимать уровень сахара в крови, что является фактором риска для людей с избыточным весом, диабетом или преддиабетом. Кроме того, его употребление является серьезной нагрузкой на поджелудочную железу и печень.

Бананы также стимулируют быстрый подъем сахара в крови и из-за высокого содержания калия могут быть опасны для людей с больными почками.

Употребление дыни может стать причиной резких скачков уровня глюкозы в крови и привести к дискомфорту в пищеварении у людей с чувствительным желудком или склонностью к нарушениям микрофлоры кишечника.