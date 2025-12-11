Назван максимальный срок хранения замороженного мяса

Специалисты из Испанского агентства по безопасности пищевых продуктов и питанию (AESAN) заявили, что максимальный срок хранения замороженного мяса зависит от его вида.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, точные данные они назвали изданию Vanitatis.

Как считают эксперты, любое мясо необходимо замораживать сразу же после покупки. Температура хранения должна составлять от минус 18 градусов и ниже. В таком случае говядина, баранина и козлятина могут не портиться до одного года, пояснили специалисты.

У свинины, по их словам, максимальный срок хранения составляет всего шесть месяцев. Что касается птицы, здесь все зависит от того, разделывали ли тушку или оставили целой. В первом случае срок хранения равен девяти месяцам, а во втором - на три месяца больше.