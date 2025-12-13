Нутрициолог назвала причины тяжести и жажды после ресторанной еды

После блюд в ресторанах многие чувствуют тяжесть в животе, сильную жажду и сонливость, даже если порция была небольшой. Причина кроется не в самом факте приема пищи в ресторане, а в особенностях ее приготовления и составе.

Как передает Day.Az, об этом заявила "Известиям" нутрициолог Вероника Гусакова.

"У этого феномена есть объяснение. Его условно называют "синдром ресторанной еды". Первое, почему возникает синдром ресторанный еды, - это количество соли и усилителей вкуса. Среди ресторанов огромная конкуренция, и блюдам нужно быть яркими по вкусу, чтобы вы захотели вернуться. Поэтому повара добавляют соли больше, чем вы положили бы дома, и, конечно, используют усилители вкуса", - объяснила специалист.

Кроме того, комбинация глутамата и сахара усиливает аппетит и делает еду чрезмерно привлекательной, из-за чего человек ест быстрее и в больших количествах. Пища хуже пережевывается, быстрее попадает в желудок и создает ощущение тяжести. Дополнительную нагрузку дает скрытый сахар в соусах и маринадах: он не всегда ощущается на вкус, но вызывает резкий подъем глюкозы, а затем спад, что приводит к сонливости. Соль, в свою очередь, провоцирует задержку жидкости, усиливает жажду и отечность, так как кровь становится более концентрированной, а клетки удерживают лишнюю воду, уточнила Гусакова.

Еще один фактор синдрома ресторанной еды - избыток скрытых жиров. Масло нередко добавляют в раскаленную сковороду в большом объеме, вводят в маринады, соусы и заправки. В итоге даже простой овощной салат может содержать не менее двух столовых ложек масла, что дает около 300 ккал только за счет жира. Жировая нагрузка замедляет опорожнение желудка, поэтому даже небольшая порция переваривается дольше и вызывает ощущение переполнения. Дополнительный риск связан с рафинированными маслами, которые при высоких температурах образуют продукты окисления и могут раздражать желудочно-кишечный тракт.

"В ресторанной еде всегда больше калорий, чем в домашней. Даже легкий на первый взгляд салат может содержать 500-800 ккал из-за заправки и масла. Зачастую в ресторанный блюдах не хватает клетчатки, которая облегчает пищеварение.

Мало овощей, а основа большинства гарниров - рафинированные продукты: белый рис, паста, белый хлеб, картофельное пюре. Отсутствие клетчатки замедляет перистальтику, а избыток быстроусвояемых углеводов усиливает колебания глюкозы - отсюда вздутие, тяжесть", - сообщила эксперт.

Чтобы снизить выраженность синдрома ресторанной еды, Гусакова рекомендует выбирать более простые по составу блюда: запеченное или приготовленное на гриле мясо, рыбу, овощи, супы пюре без сливок и обильных заправок. Соусы стоит просить подать отдельно, чтобы контролировать их количество, а в течение дня уделять внимание питьевому режиму и не ограничиваться только напитками во время приема пищи.

Также важно есть медленнее и тщательнее пережевывать еду, чтобы уменьшить нагрузку на желудок и дать организму время вовремя подать сигнал насыщения. Такой подход помогает наслаждаться ресторанной едой без выраженного чувства тяжести, жажды и сонливости после приема пищи.