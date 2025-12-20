Ученые предупредили о смертельной опасности сырого молока

Сырое коровье и овечье молоко часто содержит устойчивые к антибиотикам бактерии, способные представлять угрозу для здоровья людей и животных. К такому выводу пришли пакистанские ученых под руководством Тахира Усмана из Университета Абдул Вали Хана в Мардане. Работа опубликована в журнале PLOS One, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали 310 проб сырого молока - примерно поровну от коров и овец. Около четверти образцов показали признаки скрытого воспаления вымени у животных, а почти 13% содержали Staphylococcus epidermidis - бактерию, которая обычно незаметна внешне, но ухудшает качество молока и способствует распространению инфекции.

Результаты оказались тревожными: 95% выделенных бактерий оказались устойчивыми к пенициллину и эритромицину, а половина штаммов - сразу к трем и более антибиотикам.

Хотя Staphylococcus epidermidis обычно является безвредным обитателем кожи человека, его устойчивые штаммы могут передавать гены антибиотикорезистентности более опасным микробам, включая Staphylococcus aureus - особо опасный патоген.

Авторы работы отметили, что высокая распространенность устойчивых бактерий свидетельствует о серьезной угрозе для животноводства и безопасности продуктов питания. Ситуация указывает на острую необходимость строгого контроля применения антибиотиков и улучшения гигиены на фермах.