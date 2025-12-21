Названа самая вредная для зубов сладость

Самыми вредными для зубов сладостями являются леденцы на палочках, предупредила стоматолог, заведующая ортодонтическим отделением научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Виктория Радько. Такое мнение она выразила в разговоре с "Лентой.ру", передает Day.Az.

По словам стоматолога, конфеты на палочке наносят наибольший вред эмали, провоцируют развитие кариеса и при частом употреблении могут даже повлиять на формирование прикуса у детей. "Леденцы - это концентрат сахара, который долго остается во рту и "купает" зубы в сладкой среде. В отличие от шоколада или зефира, которые мы съедаем быстро, леденец контактирует с эмалью в течение 10-15 минут. За это время кислотность во рту резко меняется, бактерии начинают активно размножаться и разрушать зубные ткани", - объяснила Радько.

Однако, как отметила врач, полностью отказываться от сладкого необязательно. Она посоветовала выбирать альтернативы, которые не наносят вреда эмали. Например, конфеты и жевательные пастилки с натуральным заменителем сахара ксилитом, который не провоцирует кариес и даже обладает легким противомикробным действием.

Также Радько напомнила, что лучше есть десерт после основного приема пищи, а не перекусывать им в течение дня. Тогда зубы будут меньше подвергаться разрушению. Кроме того, после употребления сладкого будет полезно прополоскать рот водой или несладким напитком, чтобы снизить кислотность и удалить остатки сахара с зубов.