Врач посоветовал альтернативу газировке на новогоднем столе

Сладкие газированные напитки могут стать источником проблем с пищеварением, предупредил гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

Как передает Day.Az, о более полезных альтернативах этим напиткам на новогоднем столе он поговорил с "Лентой.ру".

"В одном стакане газированного лимонада может содержаться до 10-12 чайных ложек сахара, что значительно превышает суточную норму Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В праздники это приводит к скачкам инсулина, усилению воспаления слизистой ЖКТ и обострению гастрита и рефлюкса", - предупредил врач.

Более полезной альтернативой газировкам он назвал ферментированные напитки. В частности, он посоветовал пить натуральный квас или комбучу с минимальным содержанием сахара. Белоусов подчеркнул, что эти напитки не только обладают приятным вкусом, но и помогают восстановить микробиоту кишечника после переедания.

Также газированные напитки можно заменить на разбавленные овощные и фруктово-овощные соки с добавлением имбиря и лайма, улучшающие переваривание жиров и снижающие риск развития метеоризма, уточнил доктор.

Еще одной полезной альтернативой Белоусов назвал травяные настои, например, с мятой и шиповником, а также с имбирем, корицей и апельсиновой цедрой, чай из листьев брусники. Они мягко стимулируют пищеварение и не перегружают поджелудочную железу. Наконец, заменить сладкую газировку можно на минеральную воду с лаймом и травами, добавил врач.