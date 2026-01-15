Названы продукты, несущие смертельную угрозу для человечества

Международная группа исследователей заявила, что стремительный рост потребления ультраобработанных продуктов (УПП) по всему миру - результат действий крупных пищевых корпораций, а не свободного выбора потребителей. Эти компании не только стимулируют спрос на вредные продукты, но и активно препятствуют мерам, которые могли бы снизить их негативное влияние на здоровье. Работа опубликована в журнале The Lancet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ультраобработанные продукты - это снеки, сладости, полуфабрикаты. Они собраны из переработанных ингредиентов и пищевых добавок, практически не содержат полезных веществ и при этом насыщены сахаром, солью и насыщенными жирами. По словам авторов, УПП связаны с ростом хронических заболеваний.

Доцент Мельбурнского университета Дьердь Скринис, один из руководителей исследования, подчеркнул: бороться с ультраобработанной пищей нужно смело и системно.

"Только сочетание строгого контроля за низкокачественными продуктами и реальной поддержки более здоровых решений позволит улучшить питание населения", - отметил он.

УПП ухудшают качество питания, способствуют ожирению, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям.

"Влияние ультраобработанной пищи на здоровье - это установленный факт. Пришло время действовать решительно", - добавила соавтор исследования, доктор Присцила Мачадо из Университета Дикина.

Ученые предложили меры, которые необходимы для сдерживания распространения УПП: ограничение рекламы (особенно детской), запрет продажи таких продуктов в школах и больницах, сокращение пространства, отведенного под них в супермаркетах.

"Правительствам стоит рассмотреть введение ярких предупреждающих маркировок, ограничение маркетинга и исключение УПП из учреждений, где их присутствие недопустимо", - заключил профессор Марк Лоренс.

Оказалось, что ключевой драйвер роста УПП - не потребительский спрос, а усилия глобальных корпораций. По словам соавтора работы, доктора Филлипа Бейкера из Сиднейского университета, производители используют дешёвое сырьё, агрессивный маркетинг и визуальные решения, рассчитанные на максимальное увеличение продаж.

Кроме того, компании активно вмешиваются в политические процессы: лоббируют нужные решения, финансируют кампании, объединяют сотни организаций и используют судебные механизмы, чтобы затянуть принятие законов.

"Глобальные продажи УПП превышают 1,9 триллиона долларов в год. Крупные корпорации получают огромные прибыли, подменяя реальные продукты питания промышленной имитацией", - рассказал Бейкер.

Исследователи уверены: необходима международная коалиция, способная противостоять корпоративному влиянию и защищать здоровье людей так же эффективно, как это было в борьбе с табачной индустрией.