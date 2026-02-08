Чем отличаются венские, бельгийские и гонконгские вафли

Вафли - десерт, который давно вышел за рамки одной кухни. В разных странах он обрел собственные черты: от рецептуры и текстуры до формы и способа подачи. Иногда различия настолько заметны, что при сравнении кажется, будто речь идет о совершенно разных продуктах.

Различия - наглядно

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, существует несколько ключевых критериев, по которым можно отличить венские вафли от бельгийских, а бельгийские - от гонконгских или голландских. Они начинаются с состава и способа приготовления теста и заканчиваются формой, плотностью и характерным рисунком поверхности.

Какие вафли лучше приготовить дома

Как мы уже выяснили, на вкус и цвет все вафли разные. Для разных видов вафель требуются разные вафельницы - они рассчитаны на определенную плотность теста, форму изделия и глубину ячеек. Поэтому перед выбором рецепта стоит учитывать не только желаемый результат, но и имеющееся оборудование.

Что спрашивают пользователи

Один из самых популярных вопросов - какие вафли самые мягкие. В этом рейтинге лидируют венские и бельгийские вафли: обе разновидности отличаются воздушной, нежной текстурой. При этом классическим и более простым для домашнего приготовления вариантом считаются венские.

А в чем еще разница между венскими и бельгийскими вафлями? Вот несколько пунктов, помимо собранных в таблице выше, которые помогут разобраться:

венские вафли хороши сами по себе, без добавок, тогда как бельгийские традиционно подают с топингами;

венские вафли допускают разные формы, а бельгийские, как правило, бывают только квадратными или прямоугольными;

калорийность венских вафель составляет около 245 ккал на 100 г, бельгийских - примерно 263 ккал.

Кроме того, при приготовлении бельгийских вафель все усложняют дрожжи, которые обычно добавляются в тесто. Это еще один вопрос, который волнует тех, кто выбирает, какие вафли приготовить.

Гонконгские вафли с характерной пузырьковой текстурой выглядят особенно эффектно и давно стали звездами социальных сетей. Однако приготовить их в обычной вафельнице не получится: из-за специфической формы и структуры требуется специальное оборудование.