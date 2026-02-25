Развеян миф о вреде блинных смесей

Несмотря на то, что многие относятся скептически к готовым смесям для блинов, этот продукт имеет много преимуществ. Об этом "Газете.Ru" рассказала кандидат технических наук, доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза РОСБИОТЕХ Юлия Николаева, передает Day.Az.

"Блины, приготовленные с использованием смеси, получаются наилучшего качества и ароматными. По сути - это та же мука, только с улучшенными технологическими свойствами за счет внесения в такие смеси всех необходимых для приготовления блинов компонентов", - объяснила она.

Удобство и экономия времени. Готовые смеси позволяют быстро и просто приготовить блины: достаточно добавить жидкость и хорошо перемешать. Исключается необходимость долго взвешивать ингредиенты, что особенно удобно при большом объеме приготовления. Все необходимые вспомогательные компоненты в таких смесях уже содержатся в необходимых пропорциях.

Стабильное качество. Смеси стандартизированы, благодаря чему результат будет более предсказуемым и однородным, что важно для коммерческого производства и домашних условий. Уменьшается риск ошибки с пропорциями.

Более длительный срок хранения. Смеси обычно имеют хорошую стабильность и сохраняются дольше, чем свежие ингредиенты. Это помогает сократить потери и обеспечивать наличие продукта при необходимости.

Рациональный состав. В состав могут входить дополнительные компоненты: разрыхлители, улучшители вкуса, витамины, микроэлементы, что повышает питательную ценность и улучшает текстуру. Это особенно полезно для сбалансированного питания.

Универсальность. Смеси можно адаптировать для разных типов блинов: безглютеновых, диетических, белковых и др. С минимальными усилиями у хозяек появляется возможность разнообразить блинный рацион.