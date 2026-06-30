Перечислены продукты, повышающие артериальное давление

Артериальное давление при гипотонии можно повысить не только медикаментозными способами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о том, как это сделать, в беседе с RT рассказал врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

В первую очередь он порекомендовал увеличить объем потребляемой воды, чтобы она давила на стенки сосудов и вызывала приток крови. В этом поможет соль, которая эту воду задерживает.

"Соленые огурцы, селедка, чипсы - все то, что содержит соль. Черный хлеб с солью окажет тоже благотворное воздействие. Либо минеральная вода с повышенным содержанием солей", - пояснил он.

Кратковременное облегчение могут дать продукты с содержанием кофеина: какао, кофе и чай. При этом, отметил эксперт, чай содержит танины, которые блокируют сосуды и вызывают в них спазм.

Также врач отметил эффект от сахара, который втягивает воду в кровеносное русло.