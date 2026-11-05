Диетолог успокоила желающих похудеть любителей хлеба

Употребление хлеба не всегда автоматически приводит к набору веса, заявила диетолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова. Она успокоила желающих похудеть любителей этого продукта в разговоре с "Лентой.ру", передает Day.Az .

Врач обратила внимание на то, что хлебу досталась странная репутация: для одних людей он остается привычной частью полноценного питания, а другие считают его главным врагом стройности. В реальности же, по словам диетолога, худеющим людям необязательно исключать его из рациона.

"Кусок хлеба сам по себе не способен решить судьбу массы тела. Гораздо важнее то, сколько человек ест в целом, с чем он сочетает продукты и насколько его питание соответствует расходу энергии. Когда человек говорит: "Я убрал хлеб и похудел", это необязательно означает, что этот продукт был причиной набора веса. Возможно, вместе с ним исчезли бутерброды с сыром и колбасой, сладкая выпечка", - объяснила Джутова.

Кроме того, как отметила специалист, разные виды хлеба по-разному влияют на организм. Например, в изделиях из цельного зерна сохраняется значительная часть зерновых компонентов и клетчатки. В мягкой же выпечке основную роль играют рафинированная мука, сахар и жир. Джутова подчеркнула: с точки зрения питания это совершенно разные продукты, хотя оба могут называться хлебом.