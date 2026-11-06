Тыквенные семечки превратили в мексиканскую сальсу

Из семечек получается густая, острая закуску с ореховыми нотками.

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, в мексиканской кухне есть приправа под названием сальса мача. В отличие от сальсы из помидоров, которую знают во всем мире, основу ее "сестрицы" составляют растительное масло, сушеный перец чили, чеснок, орехи или семечки. Подойдут даже тыквенные.

Как приготовить сальсу из тыквенных семечек

Понадобятся:

очищенные тыквенные семечки - 130 г;

копченая паприка - 2 ч. л.;

хлопья сушеного острого красного перца - ¼-½ ч. л.;

кунжут - 18 г;

чеснок - 6 зубчиков;

растительное масло без запаха - 300 мл;

яблочный уксус - 15 мл;

соль - около 5 г, по вкусу.

Сначала семечки обжаривают на сухой сковороде до появления орехового аромата, потом добавляют кунжут. Смесь откладывают в сторону - пока надо на слабом огне по 20-40 секунд с каждой стороны прогреть сушеные перцы. Запекать в духовке их рискованно, ведь если кожица почернеет, сальса будет горчить.

После семечек и перца на новой порции масла обжаривают нарезанный чеснок. Когда станет золотистым, снимают с огня, сохряняя масло, остужают и перемалывают вместе со всеми предыдущими ингредиентами в блендере. Добавляют уксус, соль и около 200 мл чесночного масла.

Массу еще раз промывают в блендере короткими импульсами и убирают в холодильник. Хранится 3-4 дня.

С чем подавать необычную сальсу

Готовая сальса мача напоминает крупнозернистую острую ореховую пасту с выраженной остротой. Мексиканцы используют ее как дип к начос, кукурузным чипсам, но соус пригодится и к овощам, и к мясу, и на бутерброды.