Правильно составленный завтрак помогает дольше сохранять сытость и контролировать количество съеденного в течение дня. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-терапевт, диетолог "СМ-Клиника" Елена Устинова, передает Day.Az.

По словам врача, масса тела зависит от общей калорийности и состава рациона. Даже полезный завтрак может оказаться слишком калорийным, если бесконтрольно добавлять в него орехи, масло, сыр, мед и сухофрукты.

"Чтобы сытость сохранялась дольше, завтрак должен содержать белок, клетчатку и небольшое количество жиров. Белок переваривается медленнее и помогает контролировать аппетит, а клетчатка увеличивает объем пищи. Цельнозерновые продукты обычно насыщают лучше очищенных круп и белого хлеба", - объяснила она.

Одним из удачных вариантов врач назвала кашу из цельной крупы. Овсянку или гречку можно дополнить молоком, натуральным йогуртом либо творогом, чтобы увеличить содержание белка. Для вкуса подойдут ягоды, фрукты и небольшая порция орехов или семян. При этом каша быстрого приготовления с добавленным сахаром обычно насыщает хуже, чем обычная крупа.

Еще один подходящий завтрак - яйца с овощами. Омлет, яичницу или вареные яйца можно сочетать с помидорами, зеленью, сладким перцем и ломтиком цельнозернового хлеба. Однако ежедневно добавлять к ним бекон, сосиски и большое количество сыра не следует: такой завтрак содержит много соли и насыщенных жиров.

"Также можно выбрать творог или натуральный йогурт без добавленного сахара с ягодами, фруктами и семенами. При покупке готового продукта важно смотреть не только на жирность, но и на состав. Фруктовые йогурты, глазированные сырки и творожные десерты могут содержать значительное количество сахара", - предупредила диетолог.

Людям, предпочитающим несладкую пищу, специалист посоветовала цельнозерновой бутерброд с запеченной птицей, рыбой, яйцом, творожным сыром или хумусом и овощами. Такой вариант обычно обеспечивает более продолжительную сытость, чем бутерброд с колбасой или булочка с кофе.

Менее удачным выбором Устинова назвала сладкие хлопья, выпечку, печенье, сок и кофе с сиропом. В них часто недостаточно белка и клетчатки, поэтому чувство голода может вернуться уже вскоре после еды. Сок также насыщает хуже цельного фрукта и содержит свободные сахара.

"Оптимальная формула - источник белка, цельнозерновой продукт или овощи и умеренное количество полезных жиров. Именно сочетание компонентов, а не один "диетический" продукт, помогает надолго сохранить сытость и контролировать рацион", - резюмировала врач.