Одно приспособление избавит от необходимости вылавливать из кастрюли специи.

Лавровый лист, перец горошком и веточки пряных трав незаменимы в бульоне, однако когда блюдо готово, все эти добавки приходится вылавливать и доставать по одной. Неожиданным способом облегчить задачу поделились профессиональные повара.

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, так, шеф-повар Колби Гаррелтс рассказал порталу Food & Wine, что использует мелкое закрывающееся ситечко для заваривания чая при тушении мяса. В него он складывает пряные травы и прочие добавки для аромата, чтобы потом не вылавливать из блюда стебли и листья.

Прием пригодится и при приготовлении супов. В ситечко можно положить:

лавровый лист;

черный и душистый перец горошком;

веточки тимьяна и розмарина;

стебли петрушки;

гвоздику.

Лучше, уточнил повар, брать мелкое металлическое ситечко из пищевой нержавеющей стали, рассчитанное на высокие температуры. Пластиковые аксессуары, не предназначенные для длительного нагревания, не подойдут.

Кстати, похожий прием используют во французской кухне. Ароматные травы, обычно петрушку, тимьян и лавровый лист, собирают в небольшой пучок (букет гарни), связывают кулинарной нитью или заворачивают в зеленую часть лука-порея и опускают в суп, бульон или рагу. Перед подачей готового блюда пучок просто вынимают кулинарными щипцами.