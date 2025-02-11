Создан новый метод защиты организма от аутоиммунных заболеваний

В области медицины произошел значительный прорыв: ученые разработали новый метод перепрограммирования иммунных клеток, который позволяет им избирательно защищать организм. Этот подход дает возможность предотвращать атаки на здоровые ткани, сохраняя при этом естественную защиту организма.

Когда иммунная система теряет баланс, это может привести к серьезным заболеваниям, таким как диабет первого типа и другие аутоиммунные состояния. Существующие методы лечения часто включают подавление всей иммунной системы, что может вызвать серьезные побочные эффекты. Новый метод позволяет регулировать иммунный ответ точечно и целенаправленно.

Как передает Day.Az, исследователи разработали специализированные иммунные клетки, предназначенные для регулирования и успокоения чрезмерных иммунных реакций. Эти модифицированные клетки распознают здоровые ткани и защищают их, предотвращая атаки Т-киллеров. Такой подход может помочь предотвратить отторжение органов и уменьшить потребность в сильных иммуносупрессивных препаратах.

Для проверки применения при диабете первого типа исследователи модифицировали клетки для распознавания и защиты бета-клеток человека. Эксперименты на мышах, получивших трансплантат человеческих островковых клеток, показали успешные результаты: защищенные бета-клетки выживали и продолжали производить инсулин.

Авторы исследования предполагают, что в будущем пациенты с трансплантированными органами или аутоиммунными заболеваниями смогут получать терапию, направленную только на проблемные участки, не затрагивая всю иммунную систему, сообщает SciTechDaily.com.