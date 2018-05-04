Создана футболка с Wi-Fi
Интересные вещи всегда приковывают внимание окружающих. Так, у молодежи появился повод показать рубашку (футболку) со встроенным Wi-Fi детектором.
Как передает Day.Az со ссылкой на Newsland, такое необычное решение с наклейкой в виде антенны с сигналом, позволяет ее владельцу обнаруживать доступные сети со скоростью передачи до 54 Мбит/с, то есть стандарты IEEE 802.11b или 802.11g. Сила сигнала также отображается на картинке в реальном времени, расположенной на груди.
Питание у детектора обеспечивается тремя батарейками ААА, находящимися в отдельном блоке, присоединенным шлейфом к наклейке.
Если вы решите постирать футболку, то сам индикатор и блок питания необходимо снять, поскольку это электрические элементы, которые не переживут контакта с водой.
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Создана футболка с Wi-Fi
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