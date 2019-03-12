Ученые из Университета Лёвена выяснили, что каждое устройство с возможностью подключения к Wi-Fi может быть взломано. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

В роутерах используется защита от взлома технологии безопасности Wireless Protected Access 2 (WPA-2). Она в свою очередь может быть взломана с помощью программы Key Reinstallation Attacks (KRACK).

Через это программное обеспечение хакеры могут получить доступ к информации, хранящейся на устройстве: контактам, паролям, банковским картам.