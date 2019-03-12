Все смартфоны и ноутбуки можно взломать через Wi-Fi
12 марта 2019 04:31 166
Ученые из Университета Лёвена выяснили, что каждое устройство с возможностью подключения к Wi-Fi может быть взломано. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.
В роутерах используется защита от взлома технологии безопасности Wireless Protected Access 2 (WPA-2). Она в свою очередь может быть взломана с помощью программы Key Reinstallation Attacks (KRACK).
Через это программное обеспечение хакеры могут получить доступ к информации, хранящейся на устройстве: контактам, паролям, банковским картам.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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