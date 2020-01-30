Компания Ford стала первым клиентом фирмы Agility Robotics, выпускающей человекоподобных роботов. Американский производитель получил в своё распоряжение двух андроидов Digit, которых будут использовать для работы внутри складских помещений и для преодоления "последней мили" при курьерской доставке грузов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

У Digit есть две ноги и две руки с поддержкой четырех степеней свободы; вместо головы установлен лазерный дальномер, который сканирует пространство на наличие объектов и препятствий. Андроид способен переносить грузы массой до 18 килограммов, обходить препятствия, подниматься и спускаться по ступенькам, а также не теряет равновесие при столкновениях. В теле робота установлена вычислительная платформа, питающаяся от компактной батареи, а все подвижные соединения загерметизированы, так что Digit может работать даже в дождь.

Пока Ford будет использовать андроидов в рамках пилотного проекта по исследованию возможностей их применения в курьерской доставке. Роботы будут перемещать грузы внутри складских помещений и помогать в преодолении "последней мили" - самого сложного этапа доставки. Кроме того, инженеры Ford рассмотрят способы коммуникации роботов с коммерческой техникой, в том числе беспилотниками. Например, автомобили могут обмениться с Digit картографическими данными, которые загружаются в бортовые системы из облачного хранилища.

Ford не первый раз обращается к экспериментальным технологиям. В 2017 году на двух американских заводах компания протестировала экзоскелеты. В 2019-м фирма запатентовала квадрокоптер, которой мог бы стать одной из систем безопасности будущих автомобилей.