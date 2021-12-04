Ученые создали человекоподобного робота

Ученые создали робота, который способен реалистично изображать мимику человека, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Андроида Amеса разработала британская компания Engineered Arts. Он способен двигать руками и менять выражение лица. Машина даже продемонстрировала способность удивляться плавности собственных движений рук и пальцев. Работа мышц активируется благодаря системе датчиков и проводов, которые управляются нейросетью.

Пока что робот не имеет возможности передвигаться, так как его нижняя половина почти не функционирует. Сейчас специалисты занимаются решением этой проблемы.

Ранее основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг сообщил о создании роботизированной кожи, которая поможет обеспечить эффект "физического взаимодействия" в метавселенной.