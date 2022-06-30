Samsung готовит смартфон с ретрофункцией
Samsung опубликовала руководство пользователя для Galaxy Xcover 6 Pro за две с половиной недели до презентации смартфона, сообщает портал SamMobile, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Благодаря документу стало известно, что гаджет будет оснащен съемным аккумулятором.
Так, в руководстве пользователя были обнаружены схематические изображения Samsung Galaxy Xcover 6 Pro, на которых показана инструкция извлечения задней крышки и замены батареи.
Кроме того, из опубликованных документов следует, что смартфон получит две программируемые физические кнопки, разъем для наушников, кнопку питания, совмещенную со сканером отпечатков пальцев, поддержку карт памяти microSD и сверхширокоугольную камеру.
Также упоминается наличие функции Samsung Dex, с помощью которой можно подключить смартфон к монитору и запустить его в режиме, имитирующем интерфейс компьютера.
Презентация ударопрочного Xcover 6 Pro назначена на 13 июля.
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