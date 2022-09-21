Азербайджан и Израиль ведут тесное сотрудничество в области кибербезопасности.

Об этом сказал бывший начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Моше Яалон в ходе мероприятия на тему "Кибербезопасная экономика: реформы, инновационные подходы и решения", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, современные технологии необходимы не только для ведения бизнеса и обеспечения безопасности в сети, но и обеспечения безопасности армии.

"Сейчас мы находимся на новом поле боя, без физического врага. Современные атаки совершаются огромным потоком данных, на больших скоростях", - сказал он.

Яалон отметил, что технологии позволяют бороться не только с киберпреступностью, но и выявлять преступников.

"Мы должны превосходить наших врагов на новой арене, необходимо увеличить инвестиции в киберпространство и мы должны сплотиться в этом вопросе", - добавил он.