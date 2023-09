4K в каждый дом! Телевизоры KIVI с высоким решением и по приемлемой цене теперь на Umico Market

Крупнейший маркетплейс в Азербайджане Umico Market представляет новый бренд телевизоров - KIVI. Техника уже набрала популярность в европейских странах благодаря качественным моделям, которые способны конкурировать с мировыми известными брендами, но по цене на 10−15% ниже аналогов. KIVI - одни из немногих в своем сегменте, кто выпускает устройства в белом цвете, а еще недавно бренд анонсировал линейку телевизоров для детских комнат и кухонь.

Предлагаем узнать больше о бренде KIVI. Тут качество изображения и звука, производительность и удобный интерфейс. Кстати, KIVI является сертифицированным партнером Google и Netflix.

Наслаждайтесь картинкой и звуком

Линейка смарт-телевизоров KIVI предлагает широкий выбор вариантов с диагональю от 24'' до 65''. При этом качество изображения будет максимально хорошим. Передовые технологические решения обеспечивают яркие цвета (HDR), улучшенную яркость и четкость изображения (Max Vivid), а также повышенную контрастность для более реалистичной и увлекательной картинки (Super contrast control).

Даже старые сериалы, фильмы и спортивные игры на новых телевизорах KIVI выглядят лучше, а все благодаря динамической технологии компенсации, когда процессор автоматически оценивает качество изображения и добавляет необходимую частоту кадров (MEMC).

В сотрудничестве с JVC Kenwood, известной японской компанией, KIVI создала интегрированную акустическую систему, которая дополняет высококачественное изображение поразительным звуком. Фирменные колонки вручную калибруются для каждой модели телевизора и используют систему Dolby Audio Processing (DAP) для улучшения звука в реальном времени. Пользователи могут выбирать аудиопрессеты и использовать дополнительные инструменты, такие как усиление громкости голоса и автоматическое выравнивание для увлекательного звучания во время динамических сцен или рекламных роликов.

Хотите играть? Играйте на большом экране!

Что для геймеров самое важное? Важно видеть картинку своей игры как можно четче. И телевизоры способны настраиваться именно так. KIVI специально добавляет в свои ТВ-геймерские "фичи" так называемый "игровой режим". Это значит, что при использовании на телевизоре KIVI игрового режима Game Mode устройство выключает фоновые функции, но сохраняет качество картинки, так что весь потенциал Smart TV направляется только на вашу игру.

Что не менее важно, бренд KIVI - официальный партнер платформы Boosteroid. На ней доступны те же самые игры, в которые вы можете играть с консоли или компьютера - это Fortnite, CS GO, FIFA, Grand Theft Auto, Call of Duty, League of Legends, World of Tanks и многие другие. В частности, Deathloop, Gears 5, Grounded и Pentiment с Xbox.

Еще приятная деталь - это гейминг на платформе AirConsole. Для нее нужны лишь смартфон и телевизор: просто подключаете их друг к другу и играете в игры. Играть на AirConsole бесплатно могут до 16 игроков одновременно - это классный вариант провести время с семьей или друзьями.

Оцените функциональность

Смарт-телевизоры KIVI выходят за рамки традиционных трансляционных устройств и служат медиа-хабом. Они поставляются с предварительно установленным приложением KIVI Media, который предлагает мгновенный доступ к телеканалам, тренировкам, играм и прочему без необходимости дополнительных загрузок или настроек.

KIVI Media предоставляет быстрый доступ к разнообразному партнерскому контенту, включая телеканалы, фильмы, тренировки, игры и эксклюзивные акционные предложения от разных компаний.

Изящный дизайн

Новые смарт-телевизоры KIVI отличаются элегантным и минималистическим стилем. KIVI создали безрамочный дизайн, минимизировав боковые границы шириной до 2,6 мм. Это вы оцените во время просмотра кино, поскольку дисплей занимает центральное место, и ничто не будет отвлекать от картинки на экране.

Что касается цветов, кроме стандартных черных, KIVI предлагает также белые модели с диагональю 24'', 32'', 43'' и 55'', что позволяет выбрать телевизор, который лучше всего подходит именно для вашего интерьера.

Выбирайте смарт-телевизоры KIVI на Umico Market!