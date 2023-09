Hər evdə 4K olsun! Yüksək keyfiyyətli KIVI televizorları artıq sərfəli qiymətlərlə Umico Market-də

Azərbaycanın ən böyük marketpleysi olan Umico Market yeni KIVI televizor brendinı təqdim edir. Avadanlıq dünya şöhrətli brendlərlə rəqabət apara bilən, lakin analoqlarından 10-15% aşağı qiymətə yüksək keyfiyyətli modellər sayəsində artıq Avropa ölkələrində populyarlıq qazanmışdır. KIVI öz seqmentində ağ rəngli cihazlar istehsal edən bir neçə şirkətdən biridir və bu yaxınlarda brend uşaq otaqları və mətbəxlər üçün televizorlar seriyasını elan edib.

Sizi KIVI brendi haqqında ətraflı öyrənməyə dəvət edirik. Keyfiyyətli şəkil və səs, yüksək performans və rahat interfeys. Yeri gəlmişkən, KIVI Google və Netflix-in sertifikatlı tərəfdaşıdır.

Şəkil və səsdən həzz alın

KIVI 24-65 düym aralığında smart televizorların geniş seçimlər təklif edir. Şəklin keyfiyyəti mümkün qədər yaxşıdır. Qabaqcıl texnoloji həllər canlı rənglər (HDR), təkmilləşdirilmiş parlaqlıq və təsvir aydınlığı (Max Vivid), həmçinin daha real və maraqlı şəkil üçün artırılmış kontrastı (Super Contrast Control) təmin edir.

Hətta köhnə seriyallar, filmlər və idman oyunları yeni KIVI televizorlarında dinamik kompensasiya texnologiyası sayəsində prosessor avtomatik olaraq təsvirin keyfiyyətini qiymətləndirdikdə və lazımi kadr sürətini (MEMC) əlavə etdikdə daha yaxşı görünür.

Tanınmış Yaponiya şirkətləri JVC və Kenwood ilə əməkdaşlıqda KIVI yüksək keyfiyyətli şəkilləri heyrətamiz səslə tamamlayan inteqrasiya olunmuş akustuk sistemi yaratmışdır. Dinamiklər hər bir TV modeli üçün əl ilə kalibrlənir və real vaxtda səsi artırmaq üçün Dolby Audio Processing (DAP) sistemini istifadə edir. İstifadəçilər dinamik səhnələr və ya reklam çarxları zamanı səsi daha maraqlı etmək üçün səsin ilkin təyinatlarını seçə və səs gücləndirmə və avtomatik bərabərləşdirmə kimi əlavə vasitələrdən istifadə edə bilərlər.

Oyun oynamaq istəyirsiniz? Böyük ekranda oynayın!

Geymerlər üçün ən vacib şey nədir? Oyunun şəklini mümkün qədər aydın görmək. Televizorlar bu cür sazlanıla bilər. KIVI xüsusi olaraq televizorlarına oyun xüsusiyyətləri əlavə edir - başqa sözlə "oyun rejimi". Bu o deməkdir ki, siz KIVI televizorunuzda Oyun Rejimini istifadə etdiyiniz zaman cihaz fon funksiyalarını söndürür, lakin şəkil keyfiyyətini qoruyur, beləliklə Smart TV-nin bütün potensialı yalnız oyununuza yönəlir.

Digər vacib məlumat odur ki, KIVI brendi Boosteroid platformasının rəsmi tərəfdaşıdır. Konsoldan və ya kompüterdən oynaya biləcəyiniz eyni oyunlar burada da mövcuddur - Fortnite, CS GO, FIFA, Grand Theft Auto, Call of Duty, League of Legends, World of Tanks və başqaları. Xüsusilə Xbox-dakı Deathloop, Gears 5, Grounded və Pentiment.

Digər gözəl detal AirConsole platformasında oyun oynamaqdır. Sizə yalnız smartfon və televizor lazımdır: sadəcə onları bir-birinə bağlayın və oyun oynayın. AirConsole-da eyni vaxtda 16-a qədər oyunçu pulsuz oynaya bilər ki, bu da onu ailə və ya dostlarla vaxt keçirmək üçün əla üsul edir.

Funksionallığı qiymətləndirin

KIVI smart televizorları ənənəvi yayım cihazlarından kənara çıxır və media mərkəzi rolunu oynayır. Onlar əlavə yükləmələrə və ya parametrlərə ehtiyac olmadan TV kanallarına, məşqlərə, oyunlara və s. dərhal çıxışı təklif edən KIVI Media tətbiqi ilə əvvəlcədən quraşdırılmış şəkildə gəlirlər.

KIVI Media televiziya kanalları, filmlər, məşqlər, oyunlar və müxtəlif şirkətlərin eksklüziv aksiyaları daxil olmaqla, müxtəlif tərəfdaş məzmunlarına sürətli çıxışı təmin edir.

Zərif dizayn

Yeni KIVI smart televizorları zərif və minimalist üsluba malikdir. KIVI yan sərhədləri cəmi 2,6 mm eninə endirərək çərçivəsiz dizayn yaratdı. Filmə baxarkən bunu qiymətləndirəcəksiniz, çünki displey mərkəzi yeri tutur və heç bir şey ekrandakı şəkildən diqqəti yayındırmayacaq.

Rənglərə gəlincə, KIVI standart qara ilə yanaşı, 24'', 32'', 43'' və 55'' ölçülü ağ modelləri də təklif edir ki, bu da interyerinizə ən uyğun televizoru seçməyə imkan verir.

KIVI smart televizorlarını Umico Market-də seçin!