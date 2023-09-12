Раскрыты подробности об ОЗУ и накопителях iPhone 15 Pro Max

До анонса смартфонов iPhone 15 остаётся менее суток, но в Сети продолжает появляться новая информация. Ресурс MacRumors подтвердил данные о памяти новых смартфонов Apple, передает Day.Az со ссылкой на MacRumors.

Во-первых, никаких 2 ТБ в топовой версии и никаких 256 ГБ в младших не будет. Возможно, всё это ждёт нас в линейке iPhone 16, но не в этом году. То есть варианты накопителя будут прежними: 128, 256, 512 ГБ и 1 ТБ. Таким образом, если iPhone 15 Pro Max, как говорят многие слухи, будет стартовать с 1200 или даже 1300 долларов, вероятно, это будет единственный смартфон на рынке с такой ценой и 128 ГБ флеш-памяти.

Для накопителей будет использоваться память NAND различных производителей: SK Hynix, Western Digital, Kioxia и Samsung.

Относительно оперативной памяти до сих пор ясности нет. Это точно будет LPDDR5, но при этом тестировались варианты с 6 и 8 ГБ памяти. Либо 6 ГБ будет у младших версий iPhone 15 и iPhone 15 Plus, а 8 ГБ у старших Pro, либо объём ОЗУ будет отличаться в зависимости от объёма флеш-памяти. Также вполне может быть, что все аппараты всё же получат по 8 ГБ ОЗУ. Производителями микросхем памяти будут Samsung, Micron и SK Hynix.