Раскрыта самая дорогая модель iPhone 15 Pro

Топовые модели смартфонов Apple получат рекордные 8 гигабайт оперативной памяти. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание MacRumors.

Источники медиа рассказали, что iPhone 15 Pro и 15 Pro Max - самые дорогие модели смартфонов Apple - будут доступны в четырех вариантах. Аппараты получат 128, 256, 512 гигабайт или 1 терабайт встроенной памяти. Такие же версии были доступны в линейке iPhone 14. Таким образом, слухи о моделях с 2 терабайтами памяти не подтвердились.

Также инсайдеры сообщили, что Apple будет использовать стандарт DRAM LPDDR5 для оперативной памяти флагманов. За поставку данных компонентов отвечали Samsung, Micron и SK Hynix. В раскрытом отчете говорится, что модели 15 Pro и 15 Pro Max будут доступны с 6 и 8 гигабайтами оперативной памяти. Это рекордный показатель для смартфонов Apple.

Авторы уточнили, что объем оперативной памяти будет связан с размером накопителя. Скорее всего, модели с большим накопителем - например, 512 гигабайт и 1 терабайт - получат больше оперативной памяти.

Осенняя презентация Apple состоится 12 сентября в 20:00 по Москве. На мероприятии компания должна представить смартфоны линейки iPhone 15 и прочие гаджеты.